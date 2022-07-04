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Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області: є поранені

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 23:00
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області: є поранені Фото: російські війська завдали ракетного удару по Сумській області (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, 4 липня, російські війська запустили ракети по двох районах Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, після опівдня росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

А з 19:00 росіяни двічі запускали ракети по одному із сел Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи. Після 21:00 - вогонь із мінометів та САУ продовжився. Щонайменше двоє людей поранені.

А зранку на територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій.

Потім продовжився обстріл Шалигінської громади (перший був близько 8 ранку). Били із реактивних систем залпового вогню - 20 вибухів, та 10 із міномету. Після цього росіяни випустили некеровану ракету з гелікоптера.

О 13:00 мінометним вогнем росіяни накрили Краснопільську громаду. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Також сильно пошкоджене фермерське господарство.

Майже о 17 годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі.

Після 18:00 по Білопільській громаді Сумського району з території РФ розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Також вороги скинули гранату з безпілотника.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що російський гелікоптер обстріляв Сумську область. Внаслідок атаки постраждала школа в Есманській територіальній громаді.

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