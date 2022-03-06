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Російські війська завдали ракетного удару по Овручу. Зруйновано десятки будинків

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Овруч, Неділя 06 березня 2022 09:02
Російські війська завдали ракетного удару по Овручу. Зруйновано десятки будинків Фото: наслідки ракетного удару по Овручу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору в Овручі Житомирської області. В результаті зруйновано 30 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ракетного удару по приватному сектору в Овручі зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ заявив, що противник планує захопити дамбу Канівської гідроелектростанції (ГЕС), яка знаходиться в Черкаській області на заплаві правого берега річки Дніпро.

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