Російські війська завдали ракетного удару по Овручу. Зруйновано десятки будинків

Російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору в Овручі Житомирської області. В результаті зруйновано 30 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ракетного удару по приватному сектору в Овручі зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю.

"Попередньо жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.