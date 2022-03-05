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Российские войска нанесли ракетный удар по Белой Церкви, есть раненые

Автор: Сергей Новиков

Российские войска утром 5 марта нанесли ракетный удар по Белой Церкви. В результате обстрела повреждены частные дома, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской областной военно-гражданской администрации Алексея Кулебы.

"Утром в Белой Церкви враг атаковал частный сектор. В результате ракетного удара повреждены частные дома. В настоящее время идет поисково-спасательная работа. По предварительным данным - двое раненых. Количество пострадавших уточняется", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Ирпеня под Киевом российские войска подорвали железнодорожные пути, в результате чего с рельсов сошли два вагона эвакуационного поезда.

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Белая ЦерковьВойна России против Украины