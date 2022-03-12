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Российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Кропивницком

Автор: Александр Мороз

Утром 12 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Кропивницком. Взрывы были слышны по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Ракетами снова обстреляли Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", - отметил он.

По его словам, область продолжает принимать беженцев, с начала войны их уже более 43 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что утром в Кропивницком и Мукачево (Закарпатская область) были слышны взрывы. На тот момент о пострадавших и масштабах повреждений не сообщалось.

Отметим, аэродром Канатово уже был под обстрелами в начале марта.

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КропивницкийВойна России против Украины