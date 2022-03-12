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Російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому

Автор: Олександр Мороз

Вранці 12 березня російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому. Вибухи були чутні по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської обласної Військової адміністрації Андрія Райковича.

"Ракетами знову обстріляли Канатове. Ворог бив так, що здригався весь Кропивницький і території навколо", - зазначив він.

За його словами, область продовжує приймати біженців, з початку війни їх вже більше 43 тисяч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці у Кропивницькому та Мукачеві (Закарпатська область) були чутні вибухи. На той момент про постраждалих і масштаби пошкоджень не повідомлялося.

Зазначимо, аеродром Канатово вже був під обстрілами на початку березня.

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КропивницькийВійна Росії проти України