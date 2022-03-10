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Российские войска нанесли новый авиаудар по Мариуполю, есть погибший

Автор: Юлия Бойко

Утром 10 марта российские войска нанесли новый авиаудар по Мариуполю. По предварительной информации, есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Мариуполя.

"Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мариупольцев. По предварительной информации есть один погибший", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате вчерашнего российского удара по детской больнице в Мариуполе погибли три человека. Среди погибших есть ребенок, также пострадали еще 17 человек.

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МариупольВойна России против Украины