Российские войска нанесли авиаудар по хлебозаводу в Макарове. Погибли 13 человек

Российские войска нанесли авиационный удар по зданию хлебозавода в Макарове Киевской области. В результате погибли 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в результате авиаудара снаряд попал на территорию ГП "Макаровский хлебозавод", которое не эксплуатируется. "Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 5 человек и обнаружены тела 13 погибших. По предварительной информации всего находилось на территории завода около 30 человек", - говорится в сообщении.