Російські війська завдали авіаудару по хлібозаводу в Макарові. Загинули 13 осіб
Російські війська завдали авіаційного удару по будівлі хлібозаводу в Макарові Київської області. В результаті загинули 13 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що сьогодні в результаті авіаудару снаряд потрапив на територію ДП "Макарівський хлібозавод", яке не експлуатується.
"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих. За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу супермаркету в Харкові загинули чотири особи.
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