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Российские войска начали обстреливать Мариуполь с моря, - советник мэра

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Среда 16 марта 2022 03:42
Российские войска начали обстреливать Мариуполь с моря, - советник мэра Белосарайская коса (Фото: azov.zp.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска начали обстреливать Мариуполь ракетами с моря. Корабли расположились в районе села Белосарайская Коса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Бесчеловечность поведения и обстрелов растет. Расстрел из танка мужчины без оружия... Нет слов. Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе села Белосарайская Коса в направлении города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины", - комментирует советник мэра Мариуполя.

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