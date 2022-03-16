Российские войска начали обстреливать Мариуполь с моря, - советник мэра

Российские войска начали обстреливать Мариуполь ракетами с моря. Корабли расположились в районе села Белосарайская Коса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Бесчеловечность поведения и обстрелов растет. Расстрел из танка мужчины без оружия... Нет слов. Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе села Белосарайская Коса в направлении города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины", - комментирует советник мэра Мариуполя.

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