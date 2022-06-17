Российские войска из минометов 30 раз атаковали Сумскую область
Фото: российские войска из минометов 30 раз атаковали Сумскую область (mill.ru)
Российские оккупанты сегодня утром обстреляли Хотинскую общину в Сумской области. Всего зафиксировали 30 "приходов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Около 5 утра враг начал обстреливать из миномета Хотинскую общину. Всего 30 приходов. Жертв и разрушений предварительно нет", - написал он.
Напомним, вчера со стороны села Городище Курской области враг открыл огонь из реактивных систем залпового огня по территории Сумской области.
Добавим, в Сумах в ночь на 16 июня раздались взрывы во время сигнала воздушной тревоги.
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