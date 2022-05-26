Российские войска минируют побережье Каховского водохранилища

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не вел. Российская армия проводит минирование на побережье Каховского водохранилища.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Украинские военные заявляют, что на Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы наших войск и ведет воздушную разведку с использованием БпЛА.
"Выявлено проведение инженерными подразделениями оккупантов мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Напомним, Херсон может быть затоплен из-за того, что оккупанты не разрешают отремонтировать гидроагрегаты Каховской ГЭС. От этого уже пострадали несколько населенных пунктов области.
После провала в начале полномасштабного вторжения на территории Украины, российским оккупантам пришлось сменить тактику. Теперь они действуют уже не так "резко".
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