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Российские войска минируют побережье Каховского водохранилища

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не вел. Российская армия проводит минирование на побережье Каховского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Украинские военные заявляют, что на Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы наших войск и ведет воздушную разведку с использованием БпЛА.

"Выявлено проведение инженерными подразделениями оккупантов мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, Херсон может быть затоплен из-за того, что оккупанты не разрешают отремонтировать гидроагрегаты Каховской ГЭС. От этого уже пострадали несколько населенных пунктов области.

После провала в начале полномасштабного вторжения на территории Украины, российским оккупантам пришлось сменить тактику. Теперь они действуют уже не так "резко".

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