Херсону грозит затопление: Генштаб назвал причину
Херсон может быть затоплен из-за того, что оккупанты не разрешают отремонтировать гидроагрегаты Каховской ГЭС. От этого уже пострадали несколько населенных пунктов области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.
Он отметил, что из-за повреждений Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся окрестные села и оккупированный город Херсон.
"В настоящее время на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не дают возможности отремонтировать", - сообщил Громов.
При этом он добавил, что частично был затоплен город Новая Каховка - пострадали местная набережная и парк.
Напомним, ранее стало известно, что россияне, вероятно, стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала наступления на южном направлении. Наблюдается высокая концентрация войск РФ в нескольких населённых пунктах.
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