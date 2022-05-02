Российские войска хотели воплотить в Херсоне две сумасшедшие идеи, - разведка

По его словам, у оккупантов главная проблема - кадровый голод.

"Потенциальные коллаборанты, на которых они делали ставку перед войной, во многих случаях себя абсолютно не оправдали. Определенное количество людей согласилось на сотрудничество. Но достаточно невысокий процент из тех, кто это сделал, на самом деле способен управлять хотя бы каким - то районом города", - сказал руководитель ГУР.

В частности, первой идеей, что они хотели сделать это - воссоздать Таврическую губернию, которая существовала непродолжительное время в Российской империи. Отмечается, что это территория Крыма, Херсонской, отчасти Николаевщины и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. К тому же это та идея, которую они сейчас проталкивают.

Вторая идея - так называемый небесный город. Речь идет об Одесской области, Херсонской области, части Николаевской области, городе Днепре и части Донецкой области.

"Была такая концепция. Еще раз говорю: это - больной ум. Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез для себя воспринимают и сейчас пытаются воссоздать", - добавил Буданов.