Российские войска на границе: сколько украинцев считают угрозу вторжения реальной

Отвечая на вопрос: "готовы ли вы защищать Украину с оружием в руках?", 44,9% респондентов отвечают, что готовы присоединиться к защите страны любым способом, и столько же (45,4%) - что считают это делом военных и не будут вмешиваться.

Среди опрошенных мужчин ответили, что готовы присоединиться к защите страны любым способом, 61,3%, среди женщин - 31,6%. Среди мужского населения Западного региона такую готовность высказывают 73,7%, Центрального региона - 59,7%, Юга страны - 48,4%, Восточного региона - 58,0%. Чаще всего такую готовность выражают молодые мужчины в возрасте от 18 до 29 лет (76,2%).

Среди представителей электората ведущих политических сил чаще всего выражают готовность защищать страну избиратели партий "Европейская солидарность" (61,6%) и "Слуга народа" (56,8%), реже всего - избиратели партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (22,4%).

Исследование проведено Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 года среди 1206 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.