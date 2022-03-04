Российские войска из "Градов" обстреляли жилые дома Северодонецка

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что жилые дома Северодонецка накрыли "Градами". Российские военные начали обстрел ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир телеканала "Рада".
Он подчеркнул, что пока неизвестно есть ли погибшие и раненые в результате обстрела.
"Буквально где-то час назад снова обстреляли "Градами" мой родной город Северодонецк. Все "Грады" легли в жилые дома. Мы сейчас еще устанавливаем, какие именно повреждения", - заявил Гайдай.
Напомним, ранее стало известно, что Станица Луганская, Счастье и Волноваха оказались на грани гуманитарной катастрофы.
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