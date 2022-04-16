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Российские войска готовы к наступлению на Донбассе, - Гайдай

Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на сегодня российские войска готовы к наступлению на Донбассе. Пауза в наступлении была вызвана дождями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, российское наступление может начаться одновременно на Луганскую и Донецкую области. При этом противник усилил обстрелы мирных городов, а Попасная и Рубежное по своим разрушениям уже похожи на Мариуполь.

Кроме того, по его словам, на свободной территории Луганской области остаются около 70 тысяч жителей. Сегодня продолжится эвакуация из Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины и Попасной.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

  • Лисичанск - центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, возле дома 15;
  • Приволье - центральная площадь;
  • Северодонецк - городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
  • Рубежное - Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;
  • Горское - Дом культуры Украины, Гагарина 13а;
  • Попасная - ул. Щербакова, 1а.

Напомним, западные разведки полагают, что российское наступление на Донбасс пройдет в ближайшие 10 дней.

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