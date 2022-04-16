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Російські війська готові до наступу на Донбасі, - Гайдай

Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Сергей Новиков

Станом на сьогодні російські війська готові до наступу на Донбасі. Пауза в наступі була викликана дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, російський наступ може початися одночасно на Луганську та Донецьку області. При цьому противник посилив обстріли мирних міст, а Попасна і Рубіжне за своїми руйнуваннями вже схожі на Маріуполь.

Крім того, за його словами, на вільній території Луганської області залишаються близько 70 тисяч жителів. Сьогодні продовжиться евакуація з Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Горської громади та Попасної.

Місця збору для організованого виїзду на залізничні вокзали:

  • Лисичанськ - центр міста, вул.ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; кв. 40 років Перемоги, біля будинку 15;
  • Привілля - Центральна площа;
  • Сєвєродонецьк - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
  • Рубіжне - Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11;
  • Гірське- Будинок культури України, Гагаріна 13а;
  • Попасна - вул. Щербакова, 1а.

Нагадаємо, Західні розвідки вважають, що російський наступ на Донбас пройде в найближчі 10 днів.

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ДонбасВійна Росії проти України