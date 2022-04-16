Російські війська готові до наступу на Донбасі, - Гайдай

Станом на сьогодні російські війська готові до наступу на Донбасі. Пауза в наступі була викликана дощами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, російський наступ може початися одночасно на Луганську та Донецьку області. При цьому противник посилив обстріли мирних міст, а Попасна і Рубіжне за своїми руйнуваннями вже схожі на Маріуполь.

Крім того, за його словами, на вільній території Луганської області залишаються близько 70 тисяч жителів. Сьогодні продовжиться евакуація з Кремінної, Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Горської громади та Попасної.

Місця збору для організованого виїзду на залізничні вокзали: