Российские войска должны выйти. У Зеленского назвали условие для переговоров

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, позиция Украины становится все более бескомпромиссной, а уступки России будут иметь еще более катастрофические последствия.

"Война не остановится после уступок. Она просто будет поставлена ​​на паузу на некоторое время. Через некоторое время с новой силой русские нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", - отметил он.

По его мнению, призывы Запада к срочному прекращению огня являются "очень странными", поскольку оккупанты останутся на юге и востоке страны.

"Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что прекращение огня сыграет на руку противнику.

"Они хотят зафиксировать какие-то военные успехи. Но с помощью наших западных партнеров военных успехов точно не будет… Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: Россию нельзя оставлять на полпути, потому что они (разовьют) "реваншистские" настроения и будут еще более жестокими... Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, настолько болезненному, насколько это возможно", - сказал советник главы Офиса президента.