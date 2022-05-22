UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска должны выйти. У Зеленского назвали условие для переговоров

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Для возобновления мирных переговоров российские войска должны выйти с территории Украины. До этого момента о перемирии не может идти речи, поскольку противник будет готовиться к дальнейшей агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, позиция Украины становится все более бескомпромиссной, а уступки России будут иметь еще более катастрофические последствия.

"Война не остановится после уступок. Она просто будет поставлена ​​на паузу на некоторое время. Через некоторое время с новой силой русские нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", - отметил он.

По его мнению, призывы Запада к срочному прекращению огня являются "очень странными", поскольку оккупанты останутся на юге и востоке страны.

"Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что прекращение огня сыграет на руку противнику.

"Они хотят зафиксировать какие-то военные успехи. Но с помощью наших западных партнеров военных успехов точно не будет… Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: Россию нельзя оставлять на полпути, потому что они (разовьют) "реваншистские" настроения и будут еще более жестокими... Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, настолько болезненному, насколько это возможно", - сказал советник главы Офиса президента.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский не исключил, что мирного договора с Россией может и не быть, если сорвется обмен военных, которые вышли с "Азовстали", и если окажется, что противник устроил на Донбассе такую же расправу над мирными жителями, как в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОфис президентаВойна России против Украины