Российские военные похитили трех граждан Израиля в Мелитополе,- Верещук

По словам Верещук, среди похищенных:

Татьяна Кумок;

Вера Кумок;

Михаил Кумок.

"Если прямо и просто, Израиль не хочет ссориться с русскими. Из-за этого они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с русскими больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать",- заявил Верещук.

По словам министра, украинские евреи и в целом Украина разочарованы позицией Израиля в вопросе войны. Верещук призвала страну наконец встать на правильную сторону.