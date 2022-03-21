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Российские военные похитили трех граждан Израиля в Мелитополе,- Верещук

Фото: российские военные похитили трех граждан Израиля в Мелитополе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные похитили в Мелитополе трех израильтян. Вицепремьер-министр - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала Израиль наконец выбрать позицию в войне против России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирины Верещук.

По словам Верещук, среди похищенных:

  • Татьяна Кумок;
  • Вера Кумок;
  • Михаил Кумок.

"Если прямо и просто, Израиль не хочет ссориться с русскими. Из-за этого они фактически приостановили безвиз с Украиной и не очень поддерживают антипутинские санкции. Попытки израильтян помирить нас с русскими больше похожи на попытку убедить нас почетно капитулировать",- заявил Верещук.

По словам министра, украинские евреи и в целом Украина разочарованы позицией Израиля в вопросе войны. Верещук призвала страну наконец встать на правильную сторону.

Война России против Украины длится двадцать шесть дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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