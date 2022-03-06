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Российские военные обстреляли жилые дома в Краматорске, есть погибшие

Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска обстреляли жилые многоэтажные дома в Краматорске. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, а также очень много пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

"Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15", - сообщил он.

На место происшествия работают правоохранители и эксперты, которые устанавливают точное количество погибших и раненых.

Медики оказывают помощь пострадавшим, а при необходимости - госпитализируют.

"Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете – вроде такой, которую сбили вчера близ Краматорска наши силы ПВО", - сообщил Кириленко.

Фото: Российские военные обстреляли жилые дома в Краматорске (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Война России против Украины продолжается одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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КраматорскВойна России против Украины