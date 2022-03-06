Российские военные обстреляли жилые дома в Краматорске, есть погибшие

"Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский, больше всего пострадали номера 24, 18, 18-А, 21 и 15", - сообщил он.

На место происшествия работают правоохранители и эксперты, которые устанавливают точное количество погибших и раненых.

Медики оказывают помощь пострадавшим, а при необходимости - госпитализируют.

"Специалисты не дали еще окончательного вывода, какое оружие было применено. Ориентировочно, речь идет о крылатой ракете – вроде такой, которую сбили вчера близ Краматорска наши силы ПВО", - сообщил Кириленко.

Фото: Российские военные обстреляли жилые дома в Краматорске (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)