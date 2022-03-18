Оккупанты обстреляли район вблизи Запорожья, - глава ОВА

Вражеские силы утром в пятницу, 18 марта, нанесли удар по военному объекту вблизи Запорожья. Последствия обстрела пока уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха во время телемарафона.
По его словам, российские оккупанты выпустили две бомбы, но одна из них разорвалась.
"Как только прилет был в районе под Запорожьем, у нас там военный объект, куда прилетели две бомбы: или "смерч", или с самолета сбросили. Одна разорвалась, одна - нет. Последствия уточняются. Пока данных о жертвах нет", - заявил Старух.
Напомним, сегодня российские войска нанесли удар по территории неподалеку Львовского аэропорта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.