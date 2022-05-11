Российские военные обстреляли село в Запорожской области, обвинив ВСУ

Российские военные обвинили ВСУ в обстрелах села Гладкое Васильевского района Запорожской области. Оккупанты создают видео, в которых якобы утверждается об обстрелах села со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"В своих телеграмм-каналах захватчики распространяют фейк, якобы ВСУ обстреляли село Гладкое Васильевского района. Якобы оккупанты насчитали 13 "прилетов" по гражданским объектам, но в подтверждение своей лжи публикуют только одно фото", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОВА, в самой Васильевке российские пропагандисты снимают сюжеты, в которых используют вырванные из контекста слова местных, жалующиеся на обстрелы. Псевдожурналисты пытаются убедить, что жители Васильевки рассказывают о том, что их дома разрушает украинская армия.

"Как доказательство россияне показывают фрагменты, на которых слышны звуки выстрелов. Нелепость же российской пропаганды в том, что это звуки "вылетов" из самой Васильевки, а не "прилетов" по ней - звук залпа четко слышен, а характерный взрыв в момент падения снаряда - нет", - добавляют чиновники.