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Российские военные обстреляли село в Запорожской области, обвинив ВСУ

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Запорожье, Среда 11 мая 2022 09:33
Российские военные обстреляли село в Запорожской области, обвинив ВСУ Фото: оккупанты обвинили ВСУ в обстрелах села Гладкое Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные обвинили ВСУ в обстрелах села Гладкое Васильевского района Запорожской области. Оккупанты создают видео, в которых якобы утверждается об обстрелах села со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"В своих телеграмм-каналах захватчики распространяют фейк, якобы ВСУ обстреляли село Гладкое Васильевского района. Якобы оккупанты насчитали 13 "прилетов" по гражданским объектам, но в подтверждение своей лжи публикуют только одно фото", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОВА, в самой Васильевке российские пропагандисты снимают сюжеты, в которых используют вырванные из контекста слова местных, жалующиеся на обстрелы. Псевдожурналисты пытаются убедить, что жители Васильевки рассказывают о том, что их дома разрушает украинская армия.

"Как доказательство россияне показывают фрагменты, на которых слышны звуки выстрелов. Нелепость же российской пропаганды в том, что это звуки "вылетов" из самой Васильевки, а не "прилетов" по ней - звук залпа четко слышен, а характерный взрыв в момент падения снаряда - нет", - добавляют чиновники.

Как сообщалось, в Запорожской области захватчики в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Орехова. Один человек погиб, 8 получили ранения.

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