Российские военные обстреляли Кременную: есть раненые

Войска России обстреляли город Кременная в Луганской области. В результате ранены мужчина и женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Кроме того, решается вопрос относительно их эвакуации в больницы других областей.

Также два человека ранены обломками снарядов. Сейчас состояние здоровья женщины и мужчины оценивают как средней тяжести.

По его словам, из-за обстрелов повреждены дома, которые сейчас обследуют.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области более 130 тысяч потребителей остались без света.

Также мы писали, что оккупанты ударили вражеским снарядом по Новодружеске.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!