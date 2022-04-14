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Российские военные обстреляли Кременную: есть раненые

Российские военные обстреляли Кремневую (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Войска России обстреляли город Кременная в Луганской области. В результате ранены мужчина и женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

По его словам, из-за обстрелов повреждены дома, которые сейчас обследуют.

Также два человека ранены обломками снарядов. Сейчас состояние здоровья женщины и мужчины оценивают как средней тяжести.

Кроме того, решается вопрос относительно их эвакуации в больницы других областей.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области более 130 тысяч потребителей остались без света.

Также мы писали, что оккупанты ударили вражеским снарядом по Новодружеске.

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