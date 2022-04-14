Российские военные обстреляли Кременную: есть раненые

Войска России обстреляли город Кременная в Луганской области. В результате ранены мужчина и женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.
По его словам, из-за обстрелов повреждены дома, которые сейчас обследуют.
Также два человека ранены обломками снарядов. Сейчас состояние здоровья женщины и мужчины оценивают как средней тяжести.
Кроме того, решается вопрос относительно их эвакуации в больницы других областей.
Ранее мы сообщали, что в Луганской области более 130 тысяч потребителей остались без света.
Также мы писали, что оккупанты ударили вражеским снарядом по Новодружеске.
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