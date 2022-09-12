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Российские военные уже не контролируют Святогорск Донецкой области

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Киев, Понедельник 12 сентября 2022 22:45
Российские военные уже не контролируют Святогорск Донецкой области Фото: российские военные утратили контроль над Святогорском Донецкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные уже не контролируют административные границы Святогорска Донецкой области.

Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Сам город (Святогорск – ред.) не контролируется ни Киевом, ни союзными войсками", - заявил главарь "ДНР".

Ранее стало известно, что сегодня бойцы Вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.

Также ранее сообщалось, что украинские военные в сентябре деоккупировали уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области и в нескольких местах вышли на границу с РФ.

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Донецкая область Святогорск Вторжение России в Украину
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