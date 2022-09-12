Російські військові вже не контролюють Святогірськ Донецької області

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Саме місто (Святогірськ - ред.) не контролюється ні Києвом, ні союзними військами", - заявив ватажок "ДНР".

Раніше стало відомо, що сьогодні бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Також раніше повідомлялося, що українські військові у вересні деокупували вже близько 40 населених пунктів у Харківській області і в декількох місцях вийшли на кордон з РФ.

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