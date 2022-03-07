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Российские военные используют на технике нацистский знак Z, - СБУ

Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты используют на своей технике нацистские знаки Z. Такие знаки использовали во время Второй Мировой войны в нацистских концлагерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Во время Второй Мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой Z было обозначено здание, где совершались массовые убийства. На этой "Станции Z" размещался крематорий с 4 печами, в которых нацисты сжигали тела заключенных", - сказано в сообщении.

Также в СБУ добавили, что к этой станции была пристроена газовая камера.

"В 1943 году там также была пристроена газовая камера. Транспорт с людьми направляли непосредственно к этому зданию, минуя регистрацию в лагере. Чем вдохновлялись российские оккупанты, планируя уничтожение Украины и мирного населения, - уже понятно. Но и конец нацистского режима мы тоже помним. Оккупантов ждет полный разгром и Гаагский трибунал", - подчеркнули в СБУ.

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Напомним, ранее мы писали о том, что была опубликована реальная карта боевых действий в Украине – оккупанты не контролируют территории.

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