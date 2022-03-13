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Из-за авиаудара в Чернигове обрушилась многоэтажка, есть погибший

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Чернигов, Воскресенье 13 марта 2022 09:34
Из-за авиаудара в Чернигове обрушилась многоэтажка, есть погибший Фото: последствия удара по Чернигову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска утром 13 марта нанесли авиаудар по Чернигову. В результате обрушилась многоэтажка, известно об одном погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайым ситуациям.

Сообщается, что в 05:46 в результате авиаудара обрушилась девятиэтажка с последующим горением.

"По предварительной информации 7 человек спасены, 1 человек погиб, 1 травмирован. Работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове оккупанты разбомбили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города.

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