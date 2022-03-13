Російські військові готують додаткові підрозділи для нападу на Україну, - Генштаб

Росія вже 18-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.