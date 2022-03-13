ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські військові готують додаткові підрозділи для нападу на Україну, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, Неділя 13 березня 2022 13:54
Російські військові готують додаткові підрозділи для нападу на Україну, - Генштаб Російскі військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 18-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З'ясувалось, що протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій.

"До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Також у 820 головному центрі попередження про ракетний напад в Росії проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

Зазначимо, що з метою термінового поповнення втрат російських військових, частину "миротворчого" контингенту перекидають з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну До того ж залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

Раніше ми повідомляли, що через авіаудар у Чернігові обвалилася багатоповерхівка, є загиблий.

Також ми писали, що окупанти викрали мера ще одного міста в Запорізькій області.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді