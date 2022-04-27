Російська влада запропонувала концерну Renault віддати "АвтоВАЗ" за 1 рубль

Російська влада заявила, що французька корпорація Renault передасть свої 68% акцій найбільшого російського автовиробника "АвтоВАЗ" автомобільному науково-дослідному інституту за символічний 1 рубль. Це є ще однією ознакою того, що в Кремлі планують робити із західними активами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство торгівлі також заявило, що завод Renault в Москві, що виробляє автомобілі під брендами Renault і Nissan, буде переданий уряду міста.

Французький автовиробник і уряд Франції, якому належить 15% акцій Renault, відмовилися коментувати угоду, про яку вперше повідомили російські інформаційні агентства з посиланням на міністра торгівлі Дениса Мантурова.

Міністерство торгівлі РФ заявило, що Renault матиме право викупити свою частку в АвтоВАЗі протягом п'яти-шести років у НАМИ, інституту, заснованого більше століття тому для проектування і виробництва російських легкових і вантажних автомобілів, включаючи лімузини, використовувані Путіним.

Ці кроки, ймовірно, підкреслять побоювання, що російські фірми та установи скуповують найцінніші активи країни за вигідною ціною, оскільки західні компанії щосили намагаються дотримуватися санкцій після вторгнення в Україну, а також погроз Кремля, що активи, що належать іноземцям, можуть бути конфісковані.

Російський уряд розробляє законодавство, згідно з яким контроль над іноземними компаніями буде переданий зовнішньому місцевому управлінню, а застосування санкцій іноземними керівниками і компаніями буде вважатися кримінальним злочином.

Renault, західний автовиробник, найбільш схильний до впливу в Росії, заявив минулого місяця, що призупиняє роботу свого московського заводу і розглядає можливість негрошового списання на суму 2,2 млрд євро, щоб відобразити потенційні втрати.

У Мінторзі заявили, що Renault вирішила передати свою частку в АвтоВАЗі, якому належить марка Lada, тому що у компанії не було можливості продовжувати свою діяльність в Росії. Угода в один рубль дасть Renault можливість викупити частку назад.

Вторгнення Москви в Україну 24 лютого спровокувало масовий відтік корпорацій з Росії. За даними Єльської школи менеджменту, понад 750 компаній оголосили про те, що в тій чи іншій мірі скорочують свою діяльність.