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Российские власти готовят постановочные митинги в Херсоне: новые подробности

Автор: Константин Широкун

Российские СМИ готовят новые методы для дезинформации украинцев. С этой целью в Херсон массово свозят людей из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.

Россия массово свозит в Херсон людей из Крыма, которые должны выйти на постановочный митинг. По данным Службы безопасности, около 60-80 крымчан уже заселили в гостинице "Фрегат".

Вероятно, сегодня в течение дня они под видом местных жителей выйдут на акцию на центральной площади – с российскими флагами и "благодарностью" российским войскам.

Также есть информация, что российская армия захватила склад с одеждой водной полиции. Так что на митинг могут выйти и переодетые российские военнослужащие, которые в форме украинских полицейских тоже будут "благодарить" захватчиков. Такие постановки должны принести контент для российских СМИ.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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Вторжение России в Украину