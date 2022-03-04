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Російська влада готує постановочні мітинги в Херсоні: нові подробиці

Автор: Константин Широкун

Російські ЗМІ готують нові методи для дезінформації українців. З цією метою в Херсон масово звозять людей з Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.

Росія масово звозить в Херсон людей з Криму, які повинні вийти на мітинг. За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан вже заселили в готелі "Фрегат".

Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих жителів вийдуть на акцію на центральній площі – з російськими прапорами та "вдячністю" російським військам.

Також є інформація, що російська армія захопила склад з одягом водної поліції. Так що на мітинг можуть вийти й переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж будуть "дякувати" загарбникам. Такі постановки повинні принести контент для російських ЗМІ.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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