Российские удобрения, попавшие под санкции, могут завозить под видом литовских и грузинских

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Россия ищет другие пути для поставок минудобрений на наш рынок через третьи страны

После того, как в марте 2018 года Кабмин наложил санкции на российские удобрения, Россия ищет другие пути для поставок их на наш рынок через третьи страны. Об этом на своей странице в сети Facebook написал журналист Денис Казанский.

В частности, по его словам, «в Литве фосфатные удобрения производит российская компания «Еврохим» (завод Lifosa), в Грузии - завод «Рустави Азот», который в прошлом году рейдерски захватила российская АФК «Система» и т.д.»

То, что российская продукция продолжает поступать на наш рынок, в том числе контрабандой, подтверждают и представители разных профильных организаций, отмечает Казанский, ссылаясь на информацию президента Союза химиков Украины Алексея Голубова, согласно которой, несмотря на санкции и антидемпинговые меры, минудобрения из РФ продолжают массово ввозить в Украину.

Блогер сообщил, что вчера в Киеве состоялась пресс-конференция ВАР – «Всеукраинской аграрной рады» (общественной организации представителей агробизнеса) и представителей других аграрных и агрохимических объединений. Её участники заявили, что с 7 декабря частично заблокирован импорт в Украину минеральных удобрений из Грузии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Турции, Литвы.

В то же время Казанский отмечает, что «сама ВАР тоже напоминает пророссийскую лоббистскую структуру». В частности, «заместитель главы этой организации Михаил Соколов – выходец из России, который является профессиональным пиарщиком и лоббистом», - пишет блогер. Казанский отмечает, что представитель «Всеукраинской аграрной рады» Соколов связан через лоббистскую фирму «Кесарев-консалтинг» с председателем совета директоров российского производителя минеральных удобрений «Тольяттиазот» Петром Орджоникидзе.

«Аграрии отрицают, что покупают российскую продукцию и нарекают на беспредел ГФС. Но понятно, что раз российская продукция к нам завозится, значит спрос на нее есть и куда-то она девается. По ценам она действительно дешева и выгодна для агропроизводителей, поэтому их интерес тоже можно понять. Получается двоякая ситуация, когда у каждого своя правда. Агробизнес хочет дешевые удобрения, чтобы повысить рентабельность. Кабмин запрещает их ввоз, блокируя торговлю с агрессором, в том числе и разные серые и черные схемы завоза удобрений в Украину. Аграрии обвиняют Кабмин в пособничестве интересам украинских олигархов, производящих удобрения. Но и в аграрном бизнесе тоже есть олигархические интересы. Кому не подыграй – в любом случае какие-то олигархи выиграют, какие-то проиграют. А подыгрывать российскому бизнесу и его лоббистам во время войны – это уже совсем днище», - резюмирует Денис Казанский.