Російські добрива, які потрапили під санкції, можуть завозити під виглядом литовських і грузинських

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Росія шукає інші шляхи для постачання міндобрив на наш ринок через треті країни

Після того, як в березні 2018 року Кабмін наклав санкції на російські добрива, Росія шукає інші шляхи для постачання їх на наш ринок через треті країни. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав журналіст Денис Казанський.

Зокрема, за його словами, «в Литві фосфатні добрива виробляє російська компанія «Єврохім» (завод Lifosa), в Грузії - завод «Руставі Азот», який у минулому році рейдерськи захопила російська АФК «Система» і т. д.»

Те, що російська продукція продовжує надходити на наш ринок, в тому числі контрабандою, підтверджують і представники різних профільних організацій, відзначає Казанський, посилаючись на інформацію президента Союзу хіміків України Олексія Голубова, відповідно до якої, незважаючи на санкції та антидемпінгові заходи, міндобрива з РФ продовжують масово ввозити в Україну.

Блогер повідомив, що вчора в Києві відбулася прес-конференція ВАР – «Всеукраїнської аграрної ради» (громадської організації представників агробізнесу) і представників інших аграрних і агрохімічних об'єднань. Її учасники заявили, що з 7 грудня частково заблокований імпорт в Україну мінеральних добрив з Грузії, Казахстану, Узбекистану, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Литви.

У той же час Казанський зазначає, що «сама ВАР теж нагадує проросійську лобістську структуру». Зокрема, «заступник глави цієї організації Михайло Соколов – виходець з Росії, який є професійним піарщиком і лобістом», - пише блогер. Казанський зазначає, що представник «Всеукраїнської аграрної ради» Соколов пов'язаний через лобістську фірму «Кесарев-консалтинг» з головою ради директорів російського виробника мінеральних добрив «Тольяттіазот» Петром Орджонікідзе.

«Аграрії заперечують, що купують російську продукцію і нарікають на свавілля ДФС. Але зрозуміло, що саме російська продукція до нас завозиться, значить попит на неї є і куди вона дівається. За цінами вона дійсно дешева і вигідна для агровиробників, тому їх інтерес теж можна зрозуміти. Виходить цікава ситуація, коли у кожного своя правда. Агробізнес хоче дешеві добрива, щоб підвищити рентабельність. Кабмін забороняє їх ввезення, блокуючи торгівлю з агресором, у тому числі і різні сірі і чорні схеми завезення добрив в Україну. Аграрії звинувачують Кабмін у пособництві інтересам українських олігархів, які виробляють добрива. Але і в аграрному бізнесі теж є олігархічні інтереси. Кому не підіграй – в будь-якому випадку якісь олігархи виграють, якісь програють. А підігравати російському бізнесу і його лобістам під час війни – це вже зовсім днище», - резюмує Денис Казанський.