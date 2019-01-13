Активиста Бекирова в понедельник отвезут в больницу, - Денисова

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Уполномоченная по правам человека в РФ организовала отправку активиста, который находится в СИЗО Симферополя, в больницу

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова организовала отправку крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"На мою просьбу Татьяна Москалькова уже поговорила с "руководителем" Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму, и он пообещал, что в понедельник Эдема Бекирова отвезут в больницу для проведения необходимых медицинских исследований, а также предоставят всю необходимую медпомощь", - написала Денисова.

По словам Москальковой, больной диабетом Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым.

Москалькова предоставила Денисовой справку о том, что к нему в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители общественной наблюдательной "комиссии" оккупированного Крыма. Они сообщили, что Бекиров содержится в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это нужно". Передачи от родных, по их словам, он получает.

Напомним, Европейский Союз призвал Российскую Федерацию немедленно освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.