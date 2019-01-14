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Російські тюремники не вивезли Бекірова у лікарню

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 18:17
Російські тюремники не вивезли Бекірова у лікарню
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Другу спробу відвезти Бекірова на медобстеження здійснять завтра

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова не вивезли із СІЗО на медичний огляд в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии"

Адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладин розповів, що сьогодні не вдалося вивезти Бекірова, оскільки не вийшло зібрати конвой. 

"Тільки що я розмовляв з начальником медсанчастини СІЗО, він мені повідомив, що Бекирова не вивезли на медобстеження, оскільки не вийшло зібрати конвой. З огляду на це вивезти Бекирова планують завтра до обіду", - розповів Ладин.

Раніше повідомлялося, що уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова організувала відправку кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який знаходиться в СІЗО Сімферополя, в лікарню. Сьогодні Бекірова повинні були відвезти в лікарню для проведення необхідних медичних досліджень, а також надати йому всю необхідну медичну допомогу.

Зазначимо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення в окупованому Криму. Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ).

Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в слідчому ізоляторі в анескованому Криму. Він є інвалідом першої групи.

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