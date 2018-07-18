Следы дезинформационной кампании ведут к русской фирме Internet Research Agency, которую обвинили во вмешательстве в американские выборы

РФ распространяет дезинформацию на веб-просторах Бельгии и Нидерландов. Об этом сообщает The Brussels Times.

Как отмечается, следы дезинформационной кампании ведут к русской фирме Internet Research Agency, которая связана с Кремлем и которую обвинили во вмешательстве в американские выборы.

По информации СМИ, 200 тыс. сообщений в Twitter, что повлияли на дебаты в Бельгии и Нидерландах, в последние годы было отправлено с фальшивых страниц, созданных работниками российской компании, известная как " фабрика троллей".

Она активизировалась после террористических атак в аэропорту и в метро в Брюсселе в марте 2016 года. Тогда появились сообщения с распространением ложной информации, расистскими призывами к нетерпимости, а их авторами, по словам телеканала VRT, были сотрудники российской компании.

Увеличение их активности произошло также перед парламентскими выборами прошлого года в Нидерландах. В своих комментариях в Twitter они призывали голосовать за ультраправую, евроскептическую и антииммигрантскую Партию Свободы Герта Виндерса.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года.