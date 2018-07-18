РФ поширює дезінформацію у веб-просторі Бельгії та Нідерландів

Сліди дезінформаційної кампанії ведуть до російської фірми Internet Research Agency, яку звинувачено у втручанні в американські вибори

РФ поширює дезінформацію на веб-просторах Бельгії та Нідерландів. Про це повідомляє The Brussels Times.

Як зазначається, сліди дезінформаційної кампанії ведуть до російської фірми Internet Research Agency, яка пов’язана з Кремлем і яку звинувачено у втручанні в американські вибори.

За інформацією ЗМІ, 200 тис. дописів у Twitter, що вплинули на дебати в Бельгії та Нідерландах, в останні роки було відправлено з фальшивих сторінок, створених працівниками російської компанії, відома як "фабрика тролів".

Вона активізувалася після терористичних атак у летовищі та в метро в Брюсселі в березні 2016 року. Тоді з’явилися дописи з поширенням фальшивої інформації, расистськими закликами до нетерпимості, а їхніми авторами, за словами телеканалу VRT, були співпрацівники російської компанії.

Збільшення їхньої активності відбулося також перед парламентськими виборами минулого року в Нідерландах. У своїх коментарях у Twitter вони закликали голосувати за ультраправу, євроскептичну та антиіммігрантську Партію Свободи Ґерта Віндерса.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що погоджується з висновками американських спецслужб про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року.