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Российские супермаркеты MERE больше не будут работать в Украине: СНБО ввел санкции

Автор: Александр Мороз

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердил санкции против российской компании MERE. Последний в Украине супермаркет будет закрыт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, российская компания уйдет из Украины. Последний магазин MERE, как уточнил секретарь СНБО, остался и до сих пор работает в Белой Церкви.

"Применены санкции в отношении компании MERE. Она после заседания СНБО не сможет работать на территории нашей страны", - сказал Данилов.

На уточняющие вопросы о закрытии супермаркетов, секретарь СНБО добавил, что "они работают в Крыму, и именно поэтому попали под наши санкции".

Отметим, что в сентябре он заявлял, что сеть MERE "в нашей стране работать не будет".

В начале лета в украинских СМИ появилось заявление директора по развитию сети MERE в Украине Артема Хоменко о том, что в июне возобновит свою работу супермаркет в Николаеве, после чего планируется открытие еще нескольких десятков магазинов.

Данилов тогда заявил, что выход российской сети супермаркетов на украинский рынок невозможный.

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СНБОАлексей ДаниловСанкции