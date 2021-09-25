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Российские сухогрузы дважды за день столкнулись с турецкими судами в Босфоре

Автор: Дмитрий Левицкий

В проливе Босфор в субботу, 25 сентября, произошли две аварии с участием российских сухогрузов. Они столкнулись с турецкими судами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на береговую охрану Турции.

Сначала российский сухогруз "Волжский-40" на выходе из Босфора столкнулся с турецким рыболовецким судном. После этого российский сухогруз отбуксировали к месту якорной стоянки.

После этого в том же Босфоре произошло столкновения российского сухогруза "Русич" и турецкого грузового судна Tahsin Imamoglu.

"В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны", - заявила турецкая сторона.

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ТурцияРоссийская ФедерацияБосфор