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Російські суховантажі двічі за день зіткнулися з турецькими суднами в Босфорі

Автор: Дмитро Левицький

У протоці Босфор у суботу, 25 вересня, сталися дві аварії за участі російських суховантажів. Вони зіткнулися з турецькими суднами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на берегову охорону Туреччини.

Спочатку російський суховантаж "Волжский-40" на виході з Босфору зіткнувся з турецьким риболовецьким судном. Після цього російський суховантаж відбуксирували до місця якірної стоянки.

Після цього в тому ж Босфорі сталося зіткнення російського суховантажу "Русич" та турецького вантажного судна Tahsin Imamoglu.

"В результаті зіткнення загиблих або постраждалих немає, збитків завдано тільки безпосередньо судам. На місце направлені буксири берегової охорони", - заявила турецька сторона.

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ТурцияРосійська ФедераціяБосфор