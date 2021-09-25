Російські суховантажі двічі за день зіткнулися з турецькими суднами в Босфорі

У протоці Босфор у суботу, 25 вересня, сталися дві аварії за участі російських суховантажів. Вони зіткнулися з турецькими суднами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на берегову охорону Туреччини .

Спочатку російський суховантаж "Волжский-40" на виході з Босфору зіткнувся з турецьким риболовецьким судном. Після цього російський суховантаж відбуксирували до місця якірної стоянки.

Після цього в тому ж Босфорі сталося зіткнення російського суховантажу "Русич" та турецького вантажного судна Tahsin Imamoglu.

"В результаті зіткнення загиблих або постраждалих немає, збитків завдано тільки безпосередньо судам. На місце направлені буксири берегової охорони", - заявила турецька сторона.