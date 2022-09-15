Как российские спецслужбы вербуют украинцев: в СБУ рассказали их методы

Так, для привлечения к преступной деятельности граждан Украины спецслужбы РФ используют разные приемы и средства, например:

угрозы жизни и здоровью;

пытки и шантаж;

банальный подкуп;

постепенное вовлечение в сотрудничество "втемную".

Последний способ особенно распространен среди российских спецслужб для поиска потенциальных предателей среди жителей мирных регионов.

В таком случае первый контакт с российским "куратором" может происходить в социальной сети или во время телефонного разговора.

В СБУ отмечают, что вербовщик обычно выдает себя за другого, даже может создавать впечатление настоящего патриота, свободно общающегося на украинском языке и довольно неплохо знакомого с нашей культурой и традициями.

"Неподготовленному человеку трудно распознать в новом знакомом сотрудника спецслужбы, ведь вербовщики - опытные манипуляторы.

В СБУ напоминают, что сотрудничество с вражескими спецслужбами является преступлением против национальной безопасности. В условиях военного положения государственная измена наказывается лишением свободы на срок пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Как избежать наказания

Если гражданин не выполнял преступную задачу против Украины и добровольно уведомил власти о своей связи с врагом, то он освобождается от уголовной ответственности.

Как только вы поняли, что стали объектом вербовочного влияния вражеской спецслужбы, немедленно обращаетесь в правоохранительные органы.