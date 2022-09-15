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Як російські спецслужби вербують українців: в СБУ розповіли їхні методи

Фото: СБУ попередила про небезпеку вербування ворожими спецслужбами (twitter.com/7ooo_ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України попередила про небезпеку вербування ворожими спецслужбами, які в умовах війни намагаються використовувати українців для збору розвідданих і диверсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, для залучення до злочинної діяльності громадян України спецслужби РФ використовують різні прийоми і засоби, наприклад:

  • загрози життю та здоров'ю;
  • тортури і шантаж;
  • банальний підкуп;
  • поступове залучення до співпраці "втемну".

Останній спосіб особливо поширений серед російських спецслужб для пошуку потенційних зрадників серед жителів мирних регіонів.

В такому випадку перший контакт з російським "куратором" може відбуватися в соціальній мережі або під час телефонної розмови.

В СБУ зазначають, що вербувальник зазвичай видає себе за іншого, навіть може створювати враження справжнього патріота, який вільно спілкується українською мовою і досить непогано знайомий з нашою культурою і традиціями.

"Непідготовленій людині важко розпізнати в новому знайомому співробітника спецслужби, адже вербувальники - досвідчені маніпулятори.

В СБУ нагадують, що співпраця з ворожими спецслужбами є злочином проти національної безпеки. В умовах воєнного стану державна зрада карається позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Як уникнути покарання

Якщо громадянин не виконував злочинне завдання проти України і добровільно повідомив владу про свій зв'язок з ворогом, то він звільняється від кримінальної відповідальності.

Як тільки ви зрозуміли, що стали об'єктом вербувального впливу ворожої спецслужби, негайно звертаєтеся до правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше у Харківській області затримали рецидивіста, який допомагав окупантам грабувати українців. Він також годував окупантів і забезпечував їх житлом.

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