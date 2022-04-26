Российские спецслужбы распространяют фейки об эвакуации из Приднестровья, - СБУ

Российские спецслужбы взяли курс на расшатывание ситуации в Приднестровье. Об этом свидетельствуют не только взрывы на территории непризнанной ПМР, но и ряд информационных сообщений, которые распространяют пропагандисты РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ .

Как сообщает СБУ, после "мощного разоблачения неонацистов с нечитаемой подписью", которые за сутки уже стали настоящим мемом, ФСБ придумала себе новую активность.

Среди прочего - от имени СБУ в различных телеграм-каналах распространяется обращение к "гражданам ПМР" с призывом к эвакуации якобы из-за угрозы артиллерийских обстрелов со стороны Украины.

"Призываем никоим образом не верить этому бреду и понимать, что у всех жителей т. н. ПМР, да и всей Европы в целом, есть пока одна главная угроза - РФ, которая из-за неадекватных действий своего руководства готова устроить любые провокации", - сообщила СБУ.