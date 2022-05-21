Российские СМИ идентифицировали подозреваемого в расстрелах в Бучи из материала NYT

Одним из подозреваемых в массовых расстрелах мирных жителей в Буче (Киевская область) является российский десантник Чингиз Атантаев. Он попал на видео, которое на днях опубликовало The New York Times.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Важные истории".

Сообщается, что с большой долей вероятности на опубликованных NYT скринах видео с камер наблюдения есть 37-летний Чингиз Атантаев. На это указывают сервисы распознавания лиц и детали его биографии.

Атантаев является уроженцем Магадана, но много лет живет в Пскове, где дислоцированы 104 и 234 десантно-штурмовые полки, которые причастны к "резне в Буче".

Издание отмечает, что журналисты пытались выйти на Атантаева через его жену, но та отказалась отвечать на вопросы и связать их с Чингизом. При этом она назвала статью NYT фейком.

Фото: один из подозреваемых в расстреле жителей Бучи (t.me/istories_media)