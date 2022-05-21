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Российские СМИ идентифицировали подозреваемого в расстрелах в Бучи из материала NYT

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Киев, Суббота 21 мая 2022 14:42
Российские СМИ идентифицировали подозреваемого в расстрелах в Бучи из материала NYT Фото: к расстрелам в Буче причастны псковские десантники (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Одним из подозреваемых в массовых расстрелах мирных жителей в Буче (Киевская область) является российский десантник Чингиз Атантаев. Он попал на видео, которое на днях опубликовало The New York Times.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Важные истории".

Сообщается, что с большой долей вероятности на опубликованных NYT скринах видео с камер наблюдения есть 37-летний Чингиз Атантаев. На это указывают сервисы распознавания лиц и детали его биографии.

Атантаев является уроженцем Магадана, но много лет живет в Пскове, где дислоцированы 104 и 234 десантно-штурмовые полки, которые причастны к "резне в Буче".

Издание отмечает, что журналисты пытались выйти на Атантаева через его жену, но та отказалась отвечать на вопросы и связать их с Чингизом. При этом она назвала статью NYT фейком.

Российские СМИ идентифицировали подозреваемого в расстрелах в Бучи из материала NYT

Фото: один из подозреваемых в расстреле жителей Бучи (t.me/istories_media)

Напомним, на этой неделе NYT опубликовало новые доказательства расстрела мирных жителей Бучи российскими военными. В частности, на видео попал эпизод, когда оккупанты вели девятерых мужчин на базу, после чего на следующий день дрон зафиксировал их тела возле офисного здания на улице Яблонской, 144.

Украинская прокуратура уже объявила подозрения нескольким россиянам за "резню в Буче".

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