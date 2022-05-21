Російські ЗМІ ідентифікували підозрюваного в розстрілах в Бучі з матеріалу NYT

Одним з підозрюваних у масових розстрілах мирних жителів у Бучі (Київська область) є російський десантник Чингіз Атантаєв. Він потрапив на відео, яке днями опублікувало The New York Times.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Важливі історії".

Повідомляється, що з великою долею ймовірності на опублікованих NYT скрінях відео з камер спостереження є 37-річний Чингіз Атантаєв. На це вказують сервіси розпізнавання обличь і деталі його біографії.

Атантаєв є уродженцем Магадана, але багато років живе в Пскові, де дислоковано 104 і 234 десантно-штурмові полки, які причетні до "різанини в Бучі".

Видання зазначає, що журналісти намагалися вийти на Атантаєва через його дружину, але та відмовилася відповідати на питання і пов'язати їх з Чингізом. При цьому вона назвала статтю NYT фейком.

Фото: один з підозрюваних у розстрілі жителів Бучі (t.me/istories_media)