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Российские силы вторжения все больше истощаются, - британская разведка

Фото: российская армия истощается в боях за Донбасс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия выставила основные части шести разных армий, но добилась лишь тактического успеха под Северодонецком. Российские вооруженные силы все больше истощаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, украинские силы продолжают укреплять свои позиции на возвышенности в городе Лисичанск после отхода от Северодонецка. Украинские силы продолжают успешные удары в тылу русских, разрушая систему командования и контроль России.

В Минобороны Британии сообщили, что с 24 по 26 июня Россия нанесла необычайно интенсивные удары по территории Украины с использованием ракет большой дальности. Это оружие, скорее всего, включало советские ракеты AS-4 KITCHEN и более современные ракеты AS-23a KODIAK, выпущенные как из белорусского, так и из российского воздушного пространства.

"Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает использовать его в больших количествах для получения тактического преимущества", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.

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Вторжение России в Украину