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Російські сили вторгнення все більше виснажуються, - британська розвідка

Фото: російська армія виснажується в боях за Донбас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія виставила основні частини шести різних армій, але домоглася лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Російські збройні сили все більше виснажуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські сили продовжують зміцнювати свої позиції на височині в місті Лисичанськ після відходу від Сєвєродонецька. Українські сили продовжують успішні удари в тилу росіян, руйнуючи систему командування і контроль Росії.

У Міноборони Британії повідомили, що з 24 по 26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних ударів по території України з використанням ракет великої дальності. Ця зброя, швидше за все, включала радянські ракети as-4 KITCHEN і більш сучасні ракети AS-23a KODIAK, випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.

"Ця зброя була розроблена для ураження цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує використовувати її у великих кількостях для отримання тактичної переваги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили домоглися часткового успіху в районі Лисичанська.

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Вторгнення Росії до України