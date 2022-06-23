Российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска, - британская разведка

Российские силы с 19 июня продвинулись более чем на 5 км к южным подступам к городу Лисичанску в Луганской области. Некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего подкрепления и сильной концентрации огня", - говорится в сообщении. Как отмечают в Минобороны Британии, российские силы оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкую агломерацию своим ползучим продвижением по окраинам застроенных территорий. "Однако их усилия по достижению более глубокого окружения для захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными", - говорится в сводке.