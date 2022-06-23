Російські сили домоглися часткового успіху в районі Лисичанська, - британська розвідка

Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанську в Луганській області. Деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Поліпшення показників Росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом недавнього підкріплення і сильної концентрації вогню", - йдеться в повідомленні. Як відзначають в Міноборони Британії, російські сили чинять все більший тиск на Лисичансько-Сєвєродонецьку агломерацію своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій. "Однак їх зусилля по досягненню більш глибокого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними", - йдеться у зведенні.