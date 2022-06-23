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Російські сили домоглися часткового успіху в районі Лисичанська, - британська розвідка

Фото: окупанти наближаються до Лисичанська (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанську в Луганській області. Деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Поліпшення показників Росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом недавнього підкріплення і сильної концентрації вогню", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в Міноборони Британії, російські сили чинять все більший тиск на Лисичансько-Сєвєродонецьку агломерацію своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій.

"Однак їх зусилля по досягненню більш глибокого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів через великі втрати на фронті.

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